Hôpital : l’augmentation du salaire des soignants est "un préalable indispensable à toute réforme"

L’augmentation du salaire des soignants est "réaliste et nécessaire. C’est un préalable indispensable à toute réforme. Il va falloir mettre plus d’argent dans l’hôpital. Il faut des perspectives d’évolution", affirme Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos.

"Il ne faut plus gérer un hôpital comme une entreprise. Il faut qu’il y ait un collectif aux manettes, recréer de la coopération. Et c’est valable pour toute la société. Il faut retrouver le sens de l’intérêt général", insiste Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés.

"La santé est une ressource et non un coût"

"Les dépenses hospitalières sont parmi les plus élevées d’Europe avec des soignants moins bien payés. La crise sanitaire a prouvé les capacités exceptionnelles d’adaptation des hôpitaux, comme le filtrage des urgences ou la téléconsultation", constate Étienne Lefebvre.

"Il faut revoir le système de soins, l’articulation médecine de ville et médecine hospitalière. La santé est une ressource et non un coût. Je préfère qu’on consomme de la santé plutôt que des services financiers souvent inutiles", conclut Christophe Ramaux.

