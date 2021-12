Hôpital : « Il faut tout repenser dans le système de financement », plaide Benjamin Rossi

C. Graziani

Benjamin Rossi sort un livre, En première ligne (Prisma), un carnet de bord. "A la fin de la troisième vague, j’ai pris une semaine de vacances, j’ai commencé à écrire sur ce qu’il se passait. J’étais très marqué physiquement et moralement par tout ce qui a été vécu", explique Benjamin Rossi, médecin infectiologue, invité des "4 Vérités" de France 2, lundi 27 décembre.



"Les soignants sont épuisés de devoir suivre des rythmes effrénés "

La critique est parfois acerbe, notamment sur la situation de l’hôpital. "C’est aussi pour cela qu’il y a aussi des départs. Ce n’est pas qu’une histoire de salaires, c’est aussi une histoire de conditions de travail et de pouvoir bien s’occuper des gens", précise le médecin infectiologue.



L’hôpital a-t-il été transformé en entreprise ? "C’est la volonté qui est affichée. C’est impossible. Il y a des soignants qui font rempart à cela. C’est ce que l’on nous demande et c’est sur cela que l’on est évalué. Les soignants sont épuisés de devoir suivre des rythmes effrénés et de faire de l’abattage", indique Benjamin Rossi. "Il faut tout repenser dans le système de financement", ajoute-t-il.