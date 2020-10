Hôpital : des soins pour tous malgré la Covid-19

L'épidémie de Covid-19 a obligé le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) et ses services à se réorganiser. "Compte tenu de mon âge, je n'ai pas été sollicitée pour aller sur le terrain aigu, mais pour m'occuper aussi des autres, témoigne Béatrice Vinson Bonnet, chirurgienne viscérale au sein de l'établissement. Comme on travaille dans un groupement hospitalier territorial, on a pu tout de suite l'utiliser pour définir un centre hospitalier Covid aigu, un centre hospitalier Covid intermédiaire qui pouvait recevoir des patients Covid plus ou moins, et un centre hospitalier Covid moins". Objectif : soigner au mieux la population.



"Chaque maillon compte"



Le personnel est un élément essentiel pour combattre de front la Covid-19, ainsi que les autres pathologies de l'hôpital. "Chaque maillon compte, estime la professionnelle de santé. Actuellement, le drame, c'est qu'il manque des maillons, en particulier des infirmiers de bloc opératoire et des médecins anesthésistes". Or, l'hôpital étant à flux tendu, lorsqu'un maillon manque, un bloc opératoire entier ne peut plus fonctionner sur une journée.