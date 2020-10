Coronavirus : l\'hôpital de Tourcoing, dans le Nord, est durement touché par la seconde vague

Le rebond de Covid-19 qui traverse toute la France met sous tension les hôpitaux. Le personnel médical ne peut, dès lors, cacher son angoisse, comme à l’hôpital de Tourcoing (Nord). Depuis huit mois, les soignants sont épuisés. Sept chambres sont destinées aux patients Covid en réanimation. Un patient de 65 ans, hospitalisé depuis 15 jours, est placé en coma artificiel. "Cela fait quelques semaines que pour nous, la deuxième vague est déjà là", estime Maël Thoron, infirmier en réanimation.

Des patients dans un état grave

L’infirmier se montre las et surtout très inquiet face à cette augmentation des cas. Au printemps déjà, Vanessa Jean-Michel, médecin dans le service de réanimation, craignait une seconde vague. Elle avait vu juste. Mais son hôpital s’est réorganisé : il facilite maintenant la respiration des patients avec des masques à oxygène. "On connait mieux la maladie, on met en place les traitements plus tôt", juge-t-elle.

