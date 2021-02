Hervé Morin soutient le gouvernement qui repousse "au maximum" un confinement

Face à la pandémie de coronavirus, "c’est difficile pour le gouvernement. Aucune solution n’est complètement satisfaisante. Pour le moment, continuons au maximum de permettre l’activité", estime le centriste Hervé Morin, invité des “4 vérités” lundi 8 février, qui n'exclut pas un confinement si besoin. L’annulation de la dette des États européens est “hyper dangereuse”, selon le président des Centristes. “La confiance, principe fondamental de toute construction monétaire et financière, serait rompue”. “Il faut faire en sorte que le tissu économique tienne. L’accompagnement économique doit être tenu toute l’année 2021 en soutenant les entreprises et il ne faut pas resserrer la vis budgétaire trop tôt”, explique Hervé Morin.

"Oui" à la proportionnelle

François Bayrou veut qu’Emmanuel Macron tienne sa promesse de mettre en place la proportionnelle aux législatives. Le président de la région Normandie a “toujours été favorable à la proportionnelle pour restaurer la démocratie française malade d’un monarque qui décide de tout, tout seul, et d’un Parlement affaibli qui n’a plus de légitimité propre”. “La proportionnelle remettrait tous les Français au sein de l’Assemblée nationale et ferait en sorte que le débat soit au sein du Parlement, rassemblerait un maximum de compatriotes autour d’une décision et permettrait d’améliorer les libertés locales et la décentralisation”, conclut Hervé Morin, qui souhaite un “amendement sur le sujet, mais pas un référendum”.