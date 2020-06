Hérault : une monnaie solidaire pour venir en aide aux commerçants de Capestang

Depuis le début de la semaine, une nouvelle monnaie locale circule à Capestang (Hérault). Une monnaie solidaire et fictive, sous forme de jetons. Chaque foyer résidant a reçu de la mairie cinq jetons d’une valeur de 10 € chacun. Une somme utilisable seulement chez les commerçants de la ville. "Dynamiser par ce que l’on appelle une monnaie locale, je pense que c’est quand même intéressant, parce qu’on parle maintenant de relocaliser l’activité, les emplois", se réjouit un habitant.

"C’est une très belle initiative"

Un coup de pouce au pouvoir d’achat des Capestanais, et un soutien à l’activité des commerces, dont certains sont restés fermés pendant presque trois mois. "On a vécu une période très compliquée, donc c’est une très belle initiative, puisque déjà les villageois vont pouvoir revenir dans les commerces, sur cette place du village, et nous aider justement à relancer la machine qui a été égratignée", acquiesce le restaurateur Romuald Barreau.

