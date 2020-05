Hauts-de-Seine : retour à l'école des enfants handicapés

Ils ont pu revenir à l'école et c'est un véritable soulagement. France 3 a pu suivre la réouverture d'une structure adaptée aux enfants en situation de handicap dans les Hauts-de-Seine. Ils étaient une dizaine sur une cinquantaine à tester les gestes barrières à peine après avoir franchi la porte de l'école. Jonas en fait partie, lui qui est content de revenir après plusieurs semaines de confinement, heureusement animées par les activités fournies par l'école à distance.

Reprendre les cours, mais aussi les soins

"Je ne suis pas du tout inquiète dans l'école. Je sais qu'ils sont très bien organisés", explique la maman de Jonas. Quant aux enfants, ils ont assimilé sans problème les nouvelles mesures mises en place dans les locaux. "On doit suivre le sens des flèches, on doit aussi beaucoup se laver les mains", indique l'un d'entre eux. Le retour permet de reprendre également les soins en parallèle des cours, comme la kinésithérapie et l'orthophonie.

