Hausse significative des cas de Covid-19 en France

"Si l'on écoute le ministère de la Santé, on n'en est pas encore à cette tant redoutée deuxième vague qui pourrait intervenir à l'automne avec le retour du froid et les regroupements dans les lieux clos. Mais les chiffres ne sont pas bons, puisque nous sommes, sur ces dernières 24 heures, à 1 000 nouveaux cas de contamination et le taux de reproduction se situe à 1,3, c'est-à-dire que chaque personne qui est contaminée affecte à son tour 1,3 personne. On recense aussi 215 clusters dans le pays", dévoile Ben Barnier.

Situation alarmante en Espagne et en Belgique

"Chez nos voisins, ce n'est pas forcément plus brillant. En Espagne, la situation se détériore ; en Belgique, le nombre d'infections a bondi de 90 % et aux États-Unis on a passé la barre des 4 millions de contaminations. Dans le monde, ce sont 250 000 cas de Covid qui se déclarent chaque jour", précise Ben Barnier en plateau. Dans plusieurs régions, les voyants sont aussi dans le rouge. Le gouvernement de Jean Castex ne veut pas laisser passer cela.