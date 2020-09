Grippe : une campagne de vaccination massive bientôt lancée

Alors que les autorités sanitaires s'inquiètent de voir les services de santé débordés cet hiver, elles recommandent ainsi tout particulièrement de se faire vacciner contre la grippe. L'enjeu est double : ne pas confondre les symptômes de la grippe avec ceux du coronavirus et éviter de surcharger les services des hôpitaux. Mais les Français restent partagés sur la vaccination contre la grippe. "Non je ne pense pas que je vais le faire", assure un passant. "Je pense que tout le monde doit se faire vacciner", assure une autre.

Des taux de vaccination toujours insuffisants

L'an passé, près de 47% des personnes à risque s'étaient faits vacciner et 35% des soignants. Des chiffres qui ne sont pas suffisants pour le gouvernement, qui va lancer une campagne d'envergure. Cette année, le gouvernement espère que les taux de vaccination seront plus importants. Les plus de 65 ans comme les personnes fragiles, soit plus de 12 millions de personnes, vont recevoir un bon pour se faire vacciner gratuitement.