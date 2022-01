Grève dans l'Éducation nationale : "Il y a une lassitude liée au décalage entre la réalité et les annonces ministérielles", témoigne un proviseur

"Il y a une grande fatigue à laquelle s'ajoute une forme de lassitude liée au décalage entre la réalité et les annonces ministérielles", a expliqué mercredi 12 janvier sur franceinfo Didier Georges, proviseur du lycée Jean-Drouant à Paris et secrétaire national du SNPDEN (Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale) en charge de la communication, alors qu'une grève a lieu jeudi 13 janvier dans l'Éducation nationale contre le protocole Covid-19 mis en œuvre dans les établissements scolaires.

franceinfo : Pourquoi rejoignez-vous le mouvement de grève ?

Didier Georges : À cause d'une grande fatigue comme tout le monde à laquelle s'ajoute une forme de lassitude qui est liée au décalage que l'on perçoit entre la réalité du terrain et les annonces ministérielles sur un certain nombre de points. Vu de la rue de Grenelle les choses paraissent faciles mais c'est nous qui gérons le mécontentement, notamment des usagers. On a mis en œuvre plusieurs dizaines de protocoles différents, les premiers étant très spectaculaires, sur des choses qu'on n'avait jamais faites. On nous annonce des remplaçants sur des professeurs absents alors qu'on n'en a pas ou peu quand il n'y a pas le Covid, on nous annonce des moyens qu'on ne voit pas arriver. Les moyens sont là, mais il n'y a pas les ressources humaines. Donc les annonces sont en décalage avec la réalité et les parents ne comprennent pas pourquoi leur enfant n'a pas de prof de maths, mais le fait est qu'il n'y en a pas de prof de maths.

Qu'attendez-vous avec cette mobilisation ?

Faire prendre conscience au ministère qu'il faut encore améliorer les choses. On va porter une revendication sur le contact tracing des personnels de direction parce qu'il est devenu impossible à faire, et une simplification qui concerne les personnels afin qu'on soit moins en difficulté quand on n'a plus d'infirmière. On a tous un certain pourcentage d'enseignants malades aujourd'hui.

Avez-vous l'impression d'être entendu par le ministre de l'Éducation ?

Il nous entend, il nous reçoit, il nous interroge. Après est-ce que la réalité de ce qui lui est remonté par ses services est conforme à ce que nous vivons ? Pas toujours, il y a un décalage certain. Quand lui délègue des moyens et qu'il l'annonce, cela ne veut pas forcément dire qu'en face il y aura une action immédiate. Souvent il y a un décalage dans le temps. On parle des masques chirurgicaux, il y en a déjà dans certains établissements et quand il n'y en a pas, le temps qu'ils arrivent, peut-être que cette énième crise sera passée.

Jean-Michel Blanquer parle de pragmatisme, de bienveillance, de ne pas faire grève contre un virus. Qu'en pensez-vous ?

Je n'aime pas trop commenter les propos du ministre, néanmoins parfois il faut savoir raison garder notamment quand on est dans une crise où on sent que la mobilisation va être extrêmement importante. Je me demande si les propos sont bien pesés. Évidemment qu'il faut qu'on fasse preuve de solidarité mais on n'a pas à prouver qu'on l'a fait. Cela fait 24 mois qu'on le fait, cela fait 24 mois qu'on se bat tous, professeurs, enseignants, vie scolaire, personnels dans les établissements scolaires, pour que les enfants aient le plus de cours possible. On y est véritablement très attachés. On n'a rien à démontrer. Les parents d'élèves peuvent en témoigner. La communication du ministre via les médias avant les personnels, des incessants retournements de situation c'est épuisant.

Est-ce important de recevoir le soutien des parents ?

C'est important parce qu'ils reconnaissent le travail qui est fait par les enseignants, les gens qui encadrent leurs enfants au quotidien dans les établissements scolaires. On se satisfait de ça. Mais n'oublions pas que les parents aussi subissent les effets de cette crise. Le nouveau protocole annoncé par le ministre ne résout pas tous les problèmes. Il simplifie pour les usagers et les parents d'élève le fait de n'avoir que des autotests à faire mais en établissement scolaire cela ne règle pas le problème des attestations à fournir sur la base de quoi ? Un autotest ? Ce n'est pas si simple. Pour nous, administrativement parlant, cela ne nous facilite pas beaucoup la vie.

Comment va se passer l'accueil des élèves pendant la grève ?

La participation devrait être massive. Certains enseignants qui n'avaient pas l'intention d'être grévistes le seront en raison des propos tenus par Jean-Michel Blanquer sur la grève contre le virus. Parmi les personnels qui sont souvent au front de cette lutte contre le Covid il y a les surveillants, les assistants d'éducation, les personnels de cantine, d'entretien et eux sont particulièrement là et on ne parle pas beaucoup d'eux. Il y a un vrai ras-le-bol. Beaucoup de collègues n'auront pas de personnel de vie scolaire demain et ont donc dû fermer la cantine, fermer les internats. C'est assez inédit qu'on soit massivement obligé de suspendre un certain nombre de services de l'école.