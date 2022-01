Grève à l’école : les parents confrontés à un véritable casse-tête

S. Guillaumin, A. Chopin, M. Birden, C. Pary, V. Gustin

C’est une journée compliquée sur le front de l’école. Et pour cause, 75% des enseignants seront en grève ce jeudi 13 janvier 2022, selon les syndicats. Les parents ont donc dû prendre leurs dispositions. Comme dans la famille Oudet, où le père est le seul à avoir quitté la maison de Guyancourt (Yvelines) ce jeudi matin pour partir au travail. Nathan, 9 ans, et sa grande sœur Marion, 12 ans, n'ont pas classe en raison de la grève.

“C’est toujours compliqué”

Pour la maman, contrainte au télétravail, la journée promet d’être délicate. “C’est toujours compliqué, parce qu’il faut gérer les enfants en plus du travail”, confie Marie, qui redoute d’être interrompue par ses enfants lors d’un coup de fil professionnel. Mais la mère de famille assure comprendre le mouvement de grève, car “le protocole n’arrête pas de changer”. Seul avantage : le plus petit, Nathan, pourra jouer à la console le temps de la récréation.