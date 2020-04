Grande distribution : l’inquiétude des salariés face aux conditions d’attribution de leur prime

Les salariés de la grande distribution sont en colère. Ils pensaient tous percevoir une prime de mille euros sans conditions. Mais elle pourrait finalement dépendre de leur temps de travail effectif. "On sait très bien qu’au bout de 15 minutes, on est potentiellement contaminés si le risque est présent dans notre environnement. Donc chacun se dit ‘Pourquoi moi je fais l’effort de venir travailler, et je ne serais pas récompensé à la hauteur de mon effort ?’", se désole Laurence Gilardo, déléguée syndicale FO chez Casino.

Des conditions d’attribution floues

La confusion règne, car le 20 mars, Bruno Le Maire appelait à récompenser les salariés exerçant une activité essentielle à la nation. Les enseignes de la grande distribution s’y engagent majoritairement. Une prime de 1 000 euros non imposables pour saluer leur travail. Aucune condition d’attribution n’a été précisé, la fédération de la grande distribution déclare aujourd’hui : "L’attribution de la prime est facultative et les conditions sont définies par les entreprises".

