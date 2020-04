Grande distribution : des primes suffisantes ?

Bonne nouvelle sur la fiche de paye de Rachel Lavallée ce mois-ci après un mois et demi de travail dans une grande surface pendant l'épidémie de coronavirus : elle a reçu une prime de 500 €. Elle recevra la même montant le mois prochain.

Une somme non négligeable pour une salariée qui touche 1 300 € par mois. "Ce sera mon budget loisirs. Je vais en profiter parce que je me suis aperçue pendant cette crise sanitaire que les gens que j'aime me manquent énormément", explique l’employée. Cette aide est destinée à tous les salariés des magasins, des entrepôts et des drives. 65 000 personnes au total sont concernées.

"C'est un remerciement pour tout le stress que nous avons vécu"

Un juste retour des choses selon cette cheffe de rayon. "C'est un remerciement pour tout ce stress que nous avons vécu pendant des semaines : cette peur, cette angoisse d'attraper cette maladie au quotidien puisque nous sommes en contact avec les clients", explique Stéphanie Vallée, cheffe de rayon et salariée d'une grande surface.

