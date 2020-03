Garder la forme pendant le confinement : les conseils de la boxeuse Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique

En cette période de confinement, il est indispensable de rester en forme physiquement et de faire attention à son alimentation. Pour cela, de nombreux sportifs de renoms donnent leurs conseils. Parmi eux, la vice-championne olympique de boxe à Rio en 2016, Sarah Ourahmoune.

"Bonjour à tous !" lance la championne d'une voix enjouée. Sarah Ourahmoune s’est lancée dans les vidéos de soutien sportif bien avant le début du confinement. Elle maîtrise donc très bien l'exercice. "Dans cette vidéo, je partage avec vous trois enchaînements de boxe à maîtriser absolument selon moi", commence la sportive, avant de débuter la démonstration devant la caméra. Depuis le début du confinement, sa production s’est accélérée : elle poste désormais deux vidéos par jour.

>> Coronavirus : les dernières informations sur la pandémie dans notre direct

Mais son conseil principal n'est pas purement sportif, il relève de l'organisation : "Le premier conseil que je donnerais, c'est de se créer une petite routine sportive de 10 à 15 minutes par jour. Le but est de s'ancréer une habitude, que cela devienne un rituel et qu'on ne se pose pas la question de savoir si l'on va faire la séance ou pas".



Pas besoin de matériel particulier

Pas besoin d’haltères ou de matériel sophistiqué qu’on trouve en salle de sport. "Il y a plein d'exercices à faire sans matériel : toutes les positions de gainage, pour travailler la sangle abdominale, etc... Si on a une corde à sauter, c'est super. On dit qu'une demie heure de corde à sauter, ça équivaut à une heure de footing", explique Sarah Ourahmoune.



Il n'y a pas d'excuse : avant, l'excuse c'était souvent le temps. Là, je crois qu'on l'a. Il suffit de s'organiser un peu, de planifier ce temps dans la journée.Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique de boxeà franceinfo

Selon la championne de boxe, planifier sa séance dans la journée est primordial, "parce que sinon, on peut facilement laisser filer la journée sans avoir placé ce temps d'activité sportive", insiste-t-elle.

Se motiver à plusieurs, via les réseaux sociaux

Les séances proposées par la boxeuse peuvent se faire seul ou en famille : "Quand on est plusieurs, c'est plus sympa. Mais si l'on est seul ou bien que la famille ne veut pas suivre, on peut très bien se donner rendez-vous en ligne avec des amis", suggère-t-elle. "Moi je vois sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui font la séance que je poste et qui se donnent rendez-vous après pour en parler : 'tu as fait cet exercice ? C'était dur ? Tu en as fait combien ? etc'. La motivation peut aussi passer par ces rendez-vous sur les réseaux sociaux, pour suivre et se motiver ensemble".



Un peu d’activité physique tous les jours. Manger équilibré et bien boire. Voilà de quoi profiter du confinement pour se refaire la forme et ancrer de bonnes habitudes pour la suite.