DIRECT. Coronavirus : 36 patients du Grand Est transférés par TGV médicalisé en Nouvelle-Aquitaine ce dimanche

#CORONAVIRUS Les Hauts-de-France font partie des régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus. À Calais, la vie s'organise au quotidien, entre inquiétude sanitaire et économique. Reportage de France 2 .

#CORONAVIRUS Plus de 100 000 cas ont été recensés aux États-Unis, pays le plus atteint par la pandémie de coronavirus. Le journaliste Loïc de La Mornais, envoyé spécial de France Télévisions à Washington , fait le point sur la situation et sur la stratégie mouvante de Donald Trump.

#CORONAVIRUS #ONVOUSREPOND @SYL LC Jean-Michel Blanquer s'est exprimé hier à ce sujet sur TF1 et si, il va y avoir des vacances en plein confinement. "Il faut évidemment se reposer pendant les vacances, parfois il y a même eu une surcharge de travail pour les élèves. Comme on est confiné, il faut que ce soit un moment riche humainement. C'est un moment où on peut lire, se dégager des écrans."

#CORONAVIRUS Et pendant ce temps, au Vatican, le pape François a été testé, et le souverain pontife n'est pas porteur du coronavirus. Ses proches adjoints ont aussi été testés, et sont tous négatifs.

#CORONAVIRUS #ONVOUSREPOND @Chridou Le ministère du Travail estime que l'exercice du droit de retrait n'est possible que si l'employeur ne met pas en œuvre les recommandations de sécurité liées à l'épidémie, ce qui est pour le moins flou. L'employeur n'est tenu qu'à une obligation de moyen et pas de résultat.

#CORONAVIRUS #ONVOUSREPOND Pourquoi les entreprises de nettoyage travaillent toujours ils n'ont pas de gants ni de masques et ils peuvent être contaminés par le virus et contaminer les locataires et propriétaires des immeubles. Moi même je suis agent d'entretien d'immeuble. On demande un arrêt car ce n'est pas possible de continuer dans ces conditions : notre employeur ne fait rien, j'ai des copropriétaires qui refusent qu'on rentre dans les immeubles pour qu'on nettoie les cages d'escalier...