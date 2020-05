franceinfo junior. Les enfants sont-ils moins touchés par le Covid-19 ?

Une élève sur le chemin de l'école. (VINCENT HULIN / FRANCE-BLEU POITOU)

Près d'un million d'élèves vont reprendre le chemin de l'école cette semaine, en cette période de déconfinement. Mais quels sont les risques sanitaires pour les enfants ? Depuis le début de l'épidémie, ils ont beaucoup entendu qu'ils étaient très contagieux mais qu'en est-il en réalité ? Sont-ils moins atteints par le Covid-19 ? Que disent les dernières études sur le sujet ? Théophile, Sohen, Eloïse et Yasmine ont entre 8 et 13 ans. Ils posent leurs questions au micro de franceinfo junior. Pour répondre à leurs questions : Anne-Laure Barral, journaliste à la rédaction de franceinfo.

Théophile, 13 ans, pose la première question : "Je me demandais si chez les jeunes, il y a plus de porteurs sains ou plus de non-contaminés parce qu’on ne sait pas trop en fait", détaille le jeune collégien. Sohen, 9 ans, se demande de son côté : "Pourquoi nous les enfants, nous sommes les moins touchés, et on ne doit pas aller à l’école alors qu’on pourrait porter une combinaison spéciale ?" Eloïse, 11 ans, se pose une question pratique : que faut-il faire si on a le virus ou qu'on connait une personne touchée par le virus ? Test, isolement, études sur le coronavirus...

Dans l'émission du jour, la journaliste Anne-Laure Barral fait le point sur tous ces sujets qui préoccupent les enfants et répond à leurs questions. Une émission franceinfo junior en partenariat avec 1jour1actu à réécouter sur cette page.