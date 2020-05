franceinfo junior. Déconfinement : quel bilan pour la rentrée des classes ?

Reprise de la classe après le confinement à Châteaudouble (Var), le 12 mai 2020. (RÉMI BRANCATO / FRANCE-INTER)

Comment s'est passée la rentrée des classes, de l'école au collège ? Et pour les plus grands, que va-t-il se passer ? En ce jeudi de l'Ascension, sans école pour les enfants, c'est l'occasion pour franceinfo junior de faire un bilan sur la rentrée des classes. Deux élèves de CM2 posent leurs questions à Alexis Morel, journaliste éducation à franceinfo.

Les enfants de franceinfo junior racontent d'abord leur rentrée, comme Dihya qui explique son étonnement quand elle a découvert l'école changée, des marques par terre pour signifier la distance à respecter et puis ces gestes barrières, difficiles à respecter. Priscilla, elle, s'interroge sur la cantine car les repas désormais y sont servis "froids" raconte l'écolière.

Dihya se demande pourquoi il y a "des petits groupes de six" élèves seulement en classe : "peut-être parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants volontaires pour revenir dans l'école", avance le journaliste. "Et il peut y avoir la situation totalement inverse : des villes où de nombreuses familles voudraient renvoyer leurs enfants à l'école mais on ne peut pas accepter tous les enfants parce qu'il y a des capacités maximales pour respecter les distances", maximum 10 à 15 enfants par classe. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior sur la reprise des cours, avec les questions d'écoliers et les réponses du journaliste Alexis Morel.