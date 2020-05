franceinfo junior. Comment fonctionnent les tests pour détecter le coronavirus ?

Une personne passe un test virologique, à Reims. (AURÉLIE JACQUAND / FRANCE-BLEU CHAMPAGNE)

Les enfants aussi ont entendu parler des tests pour le Covid19 mais comment cela se passe-t-il ? On en parle dans franceinfo junior avec Alain Le Meur, président de l’Association pour le progrès de la biologie médicale. Au micro, des élèves de l'école Ambourget à Aulnay-sous-Bois posent toutes leurs questions sur les dépistages.

Dihya pose la première question : "Je me demande pourquoi ils font tous ces tests ?" Alain Le Meur lui explique : "Pour diagnostiquer la maladie chez une personne pour pouvoir la traiter si elle a une maladie grave pour qu'elle puisse aller à l'hôpital et aussi pour pouvoir l'isoler pour casser la chaîne de transmission, pour que le virus ne puisse pas sauter d'une personne à une autre par la toux" et ainsi protéger les personnes fragiles notamment.

Le spécialiste précise qu'il existe deux types de tests : l'un pour chercher la présence du virus et les autres, dit sérologiques "qui permettent de détecter les anticorps pour savoir si on a été en contact avec le virus ou non" qui se fait par analyse de sang. Est-ce que les chercheurs regardent avec des jumelles ? Est-ce qu'on peut en faire dans toutes les villes ? Sur cette page, réécouter en entier les questions des enfants sur les tests du Covid19 et les réponses d'un spécialiste.