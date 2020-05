Français du monde. L'expérience Erasmus sous Covid-19 en Norvège

Corentin Guilhermic à Tromsø: "Ici, il n'y a pas eu vraiment de confinement, les gens se baladent mais ils font beaucoup plus attention dans les magasins aux distances de sécurité" (Corentin Guilhermic)

Bienvenue à Tromsø, dans le nord de la Norvège. Mi-mars, les autorités ont adopté un régime de semi-confinement pour enrayer la propagation du Covid-19, au grand air, et en s'appuyant sur le respect par la population de mesures barrières.

Un paradis blanc au-delà du cercle polaire

Étudiant à Bordeaux, Corentin Guilhermic est en stage à Tromso : "Ici, témoigne-t-il, c'est plus une question de mentalité, une prise de conscience collective, il n'y a pas eu vraiment de confinement, les gens se baladent mais ils font beaucoup plus attention, dans les magasins, aux distances de sécurité. Il y a des quotas de personnes dans les boutiques."

La Norvège a officiellement entamé en avril son déconfinement progressif. Les enfants sont retournés à l'école, mais les bars ne devraient pas rouvrir avant le 1er juin. À condition de garder l'épidémie sous contrôle, les autorités espèrent un retour à la normale à la mi-juin.

Paysage dans les environs de Tromsø. " Sans doute sous l'influence du pétrole, le taux de change avec le dollar et l'euro a clairement baissé ces derniers temps" (Corentin Guilhermic)

Corentin Guilhermic est arrivé en Norvège grâce à une bourse allouée par le programme rebaptisé Erasmus +, car ouvert désormais aussi aux stages professionnels, en plus des échanges universitaires :

"Comme c'est un pays où le coût de la vie est très élevé, ils me versent 500 euros par mois, ce qui me paie le loyer. Il faut toucher un salaire inférieur à 700 euros. Ils financent beaucoup de projets." Corentin Guilhermic termine cette année son Master en sciences de la mer.

Dans les environs de Tromsø. "Comme c'est un pays où le coût de la vie est très élevé, Erasmus + me verse 500 euros par mois, ce qui me paie le loyer" (Corentin Guilhermic)

Une cellule rapatriement

En Norvège, il travaille pour un laboratoire de l'Université de Tromsø. Il étudie la présence millénaire de poches de gaz dans le sous-sol du pays. "On sait que les réserves arctiques sont très importantes, précise-t-il. Mon job est de connaître l'histoire de ces gisements, et comment ils ont varié dans le temps. Ces projets sont financés, de près ou de loin, par les compagnies pétrolières qui pourront s'en servir plus tard."

Car en Norvège, le secteur du gaz et du pétrole représente environ 16% du produit intérieur brut et 20% des revenus du pays.

Une rue enneigée du centre-ville de Tromsø (Corentin Guilhermic)

Autant dire que l'affaire est sérieuse, et que la chute des cours du brut, sur fond de Covid-19, n'est pas passée inaperçue dans le petit royaume de 5,4 millions d'habitants :

"Le taux de change avec le dollar et l'euro a clairement baissé ces derniers temps, constate Corentin Guilhermic. Sans doute sous l'influence du pétrole, le cours de la couronne norvégienne est tombé."

Corentin Guilhermic a prévu de rentrer en France d'ici cet été. "Erasmus + serait plus clément pour continuer à verser la bourse en cas de rapatriement ou de difficulté, ou si j'interromps ma mobilité" pronostique-t-il. Car à partir du 1er juin, les étudiants ou jeunes professionnels des programmes Erasmus + pourront demander le remboursement de frais exceptionnels - un billet d’avion onéreux par exemple - occasionnés par la crise sanitaire. L’agence met en place une cellule qui se consacrera exclusivement au traitement de ces demandes de cas de force majeure.

Soleil d'hiver dans les environs de Tromsø. "On sait que les réserves arctiques de pétrole et de gaz sont très importantes" (Corentin Guilhermic)

