Français confinés dans les Bouches-du-Rhône : "Le risque de contamination est totalement nul", assure un responsable de la Croix Rouge

Marc Zyltman veut rassurer les habitants de Carry-le-Rouet en délivrant "des messages scientifiques" à propos des conditions de transmission du coronavirus 2019-nCoV.

Marc Zyltman, responsable du site de la Croix Rouge à Carry-Le-Rouet (Bouches-du-Rhône) est affirmatif samedi 1er février sur franceinfo quant aux 180 Français de retour de Wuhan, placés en confinement depuis vendredi dans un centre de vacances : "Le risque de contamination est totalement nul" . Plusieurs habitants ont exprimé leur inquiétude face au "manque d'informations" des autorités.

franceinfo : Vous comprenez la crainte des habitants de Carry-Le-Rouet ? Comment faire de la pédagogie ?

Marc Zyltman : Il s'agit d'abord de donner les messages scientifiques. Toutes ces rumeurs, alimentées par les réseaux sociaux, contribuent à une atmosphère anxiogène. Moi je peux vous garantir, étant sur le site, que les précautions maximales sont prises et ça se passe très bien. Le risque de contamination est totalement nul.

Il n'y a aucun contact entre les riverains et les personnes actuellement en confinement. C'est bien l'intérêt de cette zone de quarantaine. Comme cela a été démontré, la contamination aéroportée se fait à une distance de moins de trois mètres.Marc Zyltman, responsable du site de la Croix Rouge à Carry-le-Rouetà franceinfo

Quelle est l'atmosphère sur place ? Un journaliste de l'AFP a décrit sur France Inter une ambiance de "colonie de vacances" ?

C'est une zone de confinement, pas de détention. Ils sont donc logés dans des conditions agréables. Ils sont pris en charge par les équipes de la sécurité civile, de la Croix Rouge et celles de la réserve sanitaire. Il y a une surveillance médicale 24h/24 sur place, avec une prise de température deux fois par jour. Pour l'instant, c'est plutôt très calme. Mais évidemment, comme ils vont rester 14 jours, on va proposer des activités pour que les gens ne s'ennuient pas. Ils ont la possibilité d'aller et venir à leur guise dans le centre, avec les mesures de protection nécessaires (masque, etc...). C'est une situation inédite dans une vie de se retrouver confinés 14 jours sur un site.

Si certains devraient présenter des symptômes d'infection, ils seraient - comme les deux autres - transportés à l'hôpital de la Timone à Marseille ?

Effectivement, ce sont des situations qui ont été envisagées. Grâce à la surveillance médicale que nous avons 24h/24 sur le site, s'il y avait un cas suspect, cette personne serait immédiatement extraite du site, en collaboration avec le Samu et le centre hospitalier.