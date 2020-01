DIRECT. Coronavirus 2019-nCoV : l'avion qui ramène les Français de Wuhan doit arriver dans les bouches-du-Rhône à la mi-journée

#AUSTRALIE Bonjour @Me, selon les dernières informations, plus de 80 feux sont toujours actifs dans les Etats australiens de Nouelle-Galles du Sud et de Victoria. Une importante vague de chaleur – plus de 40 °C hier dans l'Etat d'Australie-méridionale – fait craindre une résurgence de ces incendies. Cette vague de chaleur doit atteindre aujourd'hui Melbourne et Canberra, avant de toucher Sydney, où le mercure pourrait grimper jusqu'à 45 °C.