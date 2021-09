Fonds de solidarité : plus de 36 milliards d'euros ont été mobilisés pour les entreprises depuis mars 2020

Ce dispositif prend fin le 1er octobre. Depuis mars 2020, plus de 12,6 milliards d'euros ont notamment été versés au secteur de l'hôtellerie et restauration, particulièrement touché par la crise sanitaire.

Le fonds de solidarité a permis d'indemniser environ 2 millions d'entreprises pour un montant de plus de 36 milliards d'euros, selon le tableau de bord du ministère de l'Economie. Cette aide, qui s'arrête au 1er octobre, était un des piliers du soutien aux entreprises mis en place pendant la crise du Covid-19. Créé en mars 2020, le fonds de solidarité visait à indemniser une partie des pertes de chiffre d'affaires des entreprises fermées du fait des restrictions sanitaires. Il ciblait initialement les plus petites entreprises et les travailleurs indépendants, avant d'être étendu à des sociétés de plus grande taille.

Les montants des aides versées ont progressivement augmenté pour atteindre jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Les conditions se sont ensuite durcies, en juin dernier, et les entreprises ne pourront plus y avoir accès à partir d'octobre, sauf dans les territoires d'outre-mer, illustrant la fin du "quoi qu'il en coûte". Les entreprises qui restent très affectées par la pandémie peuvent bénéficier d'un dispositif de prise en charge de leurs coûts fixes. Bercy estime qu'il devrait coûter environ 150 millions d'euros par mois.

Plus de 12,6 milliards pour l'hébergement-restauration

Dans le détail, les entreprises de l'hébergement-restauration ont été les premières à bénéficier du fonds de solidarité, avec plus de 12,6 milliards d'euros des montants versés, selon le tableau de bord mis en ligne et actualisé quotidiennement par le ministère de l'Economie. Suivent le secteur du commerce (5 milliards), les activités spécialisées scientifiques et techniques (3,1 milliards), les arts, spectacles et activités récréatives (2,8 milliards), et le secteur du transport et de l'entreposage (2,7 milliards).

Par taille d'entreprises, les travailleurs indépendants et entreprises de moins de dix salariés ont reçu plus de la moitié des fonds versés (plus de 18 milliards d'euros). Enfin, par région, les entreprises d'Île-de-France ont reçu près de 10 milliards d'euros, devant celles d'Auvergne-Rhône-Alpes (5,2 milliards), PACA (3,8 milliards), Occitanie (3,2 milliards) et Nouvelle Aquitaine (2,8 milliards). Tous ces montants ne sont pas définitifs, car ils n'incluent pas les aides attribuables pour le mois de septembre, que les entreprises commenceront à toucher courant octobre.