Fêtes de fin d'année : faut-il se faire tester avant de retrouver ses proches ?

À Limoges (Haute-Vienne), Yohan Desbordes, pharmacien, a refait ses stocks : 750 tests antigéniques sont prêts avant Noël, et il s'attend à un afflux de patients. Tests antigéniques avec un résultat en 20 minutes ou tests PCR, plus longs mais plus fiables ; 26% des Français ont prévu de se faire dépister avant de rejoindre leur famille pour les fêtes de fin d'année.



Se faire tester avant et après Noël

Néanmoins, un résultat négatif n'est pas un bouclier d'immunité. "Si on se fait tester au mauvais moment, on peut avoir un test négatif, mais on peut se positiver après et contaminer tout le monde. Il faut faire attention à ne pas faussement se rassurer, et toujours respecter les gestes barrières, ne pas faire n'importe quoi même avec un test négatif", explique Becher Chokeir, pharmacien biologiste. Selon l'infectiologue Imad Kansau, se faire tester 48 heures avant Noël, mais aussi après Noël, pourrait être une bonne technique pour éviter la flambée épidémique.

