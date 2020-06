Fête de la musique : pour la première fois depuis le déconfinement, 2 000 personnes vont être réunies vendredi à l'AccorHotels Arena de Paris pour un spectacle

Le soirée sera animée par Laury Thilleman et Garou et diffusée en direct sur France 2 et France Bleu vendredi soir, à partir de 21h05. Des places gratuites sont disponibles dès maintenant sur le site de la grande salle parisienne.

Une grande soirée dédiée à la Fête de la musique aura lieu à l'AccorHotels Arena vendredi 19 juin, en présence de 2 000 spectateurs, dans le respect des règles sanitaires de distanciation. L'émission "La Fête de la musique, tous ensemble pour la musique !" sera le premier show télévisé à accueillir du public depuis l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes en raison de la pandémie de Covid-19.

Le concert sera diffusé à partir de 21h05 sur France 2 et France Bleu et animé par le duo Laury Thilleman et Garou. Parmi les chanteurs et chanteuses invités de l'émission, figurent notamment Patrick Bruel, Catherine Ringer, Vianney, Gims, Claudio Capéo, Benjamin Biolay, le duo Slimane et Vitaa, Pascal Obispo, Dadju, Tryo, Thomas Dutronc, Roméo Elvis, Bénabar, Boulevard des airs, Amir, Suzanne, Tom Leeb...

Vous me voyez happy entre @LauryThilleman et @Garou_officiel pour la bonne raison que je peux vous annoncer en exclu intersidérale qu’il y aura bel et bien du public @Accor_Arena vendredi soir pour @fetemusique @France2tv avec @francebleu en live #FeteDeLaMusique pic.twitter.com/ghfaM5VGqK — Gascoin Patrice (@patricegascoin) June 16, 2020

Des places gratuites et en nombre limité sont ouvertes dès maintenant à la réservation sur le site de l'AccorHotels Arena.