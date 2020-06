VIDEO. Fête de la musique et coronavirus : "On ne peut pas tout interdire et mettre un policier derrière chaque personne", dit Jean-Michel Blanquer

"On ne peut pas tout interdire dans la vie quotidienne et mettre un policier derrière chaque personne", a déclaré Jean-Michel Blanquer sur France Inter lundi 22 juin. Le ministre de l'Éducation nationale réagissait à la remarque d'un auditeur agacé d'avoir vu une foule non-masquée célèbrer la Fête de la musique dimanche, sans constater d'intervention des autorités.

"Ce qui est certain, c'est que nous devons, nous les adultes, donner l'exemple et que la logique dans laquelle on est rentrés depuis maintenant plusieurs semaines, c'est quand même d'être sur une logique de responsabilité", a souligné le ministre. Ces fêtards qui ne respectaient pas les gestes barrières dimanche, Jean-Michel Blanquer dit ne pas les avoir vus "mais on m'en a parlé". "Peut-être que je suis plus indulgent que d'autres vis-à-vis de ça", note le ministre.