Fête de la musique : des concerts pour remercier les soignants

Un concert dans le réfectoire de l’hôpital du Hasenrain à Mulhouse (Haut-Rhin), c'était du jamais vu. Les frères Decker mettent le feu. Ce groupe originaire du sud de l'Alsace chante pour le personnel soignant et administratif encore éprouvé par la crise sanitaire. "C'est super, ça met de l'ambiance, on ne s'y attendait pas du tout", explique un spectateur.



De l'ambiance à l’hôpital

Une Fête de la musique qui se tient sur plusieurs sites du groupement hospitalier, une première à Mulhouse. Une façon de remercier le personnel soignant en première ligne durant toute la crise sanitaire. Depuis six ans, un gynécologue avait à cœur d'amener la musique dans les murs de l’hôpital. "Le fait de mettre de la musique et de l'art, cela nous transporte dans un milieu beaucoup plus humain", assure Edgar Montoya-Ramirez.

Le JT

Les autres sujets du JT