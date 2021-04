Fête dans le parc des Buttes-Chaumont : le parquet de Paris ouvre une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui

Deux jours après la fête improvisée aux Buttes-Chaumont, un parc parisien du 19e arrondissement, la justice a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et participation à un rassemblement de plus de six personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, a appris France Télévisions auprès du parquet de Paris, mardi 27 avril. Cette enquête a été confiée au commissariat du 19e arrondissement.

Dimanche, le préfet de police Didier Lallement avait saisi la justice après que plusieurs centaines de personnes ont fait la fête dans le parc, malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Des images tournées par Brut ce jour-là montrent des agents de la ville de Paris dispersant sans incidents les participants, au bout d'une heure, selon le média en ligne. La préfecture de police de Paris a précisé que des policiers nationaux sont aussi intervenus alors que la foule finissait de se disperser.