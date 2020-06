Faut-il un nouveau dialogue entre partenaires sociaux ? Vers une Europe à plusieurs vitesses ? Les débats de l'éco du 7 juin

Réunion à Matignon le 18 décembre 2019 entre le Premier ministre Edouard Philippe et le secrétaire général de l'UNSA Laurent Lescure (IAN LANGSDON / POOL / EPA POOL)

Syndicats-patronat : un nécessaire nouveau dialogue ?

Le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre, Edouard Philippe, ont réuni jeudi 4 juin syndicats et patronat afin de tenter de dégager des pistes pour sauver l’emploi. Le travail a été rudement mis à l’épreuve par la crise du coronavirus. L'urgence sociale et économique impose un nouveau dialogue et de nouvelles méthodes de travail entre partenaires sociaux. Y sommes-nous prêts ? Les mesures sur l’apprentissage sont-elles à la hauteur de l’enjeu ?

D’autres discussions, d’autres concertations entre partenaires sociaux vont avoir lieu dans les prochaines semaines : quid des réformes de l’assurance chômage et des retraites ? La nécessaire relance de l’économie va-t-elle modifier le dialogue social et les relations entre partenaires sociaux ?



Plans de relance : vers une Europe à plusieurs vitesses ?

Il y a un peu plus de deux mois, le 18 mars, la Banque centrale européenne (BCE) a mis fin à la panique sur les marchés financiers. Face à la pandémie, l’institution de Francfort a mis 1 000 milliards d’euros sur la table. Depuis, la BCE remet régulièrement au pot et chaque Etat y va, lui aussi, de son plan d’aide. L’Allemagne vient d’adopter un plan de soutien à son économie de 130 milliards d’euros, Paris construit un nouveau budget 2020 comprenant 40 milliards d’euros. Ce troisième budget rectificatif depuis le début de la crise sera présenté mercredi prochain en Conseil des ministres.

Tous les Etats européens ont-ils les moyens de se payer des plans de relance à répétition ? Différents Etats déclenchent leurs propres plans de soutien à l’économie, en plus de l’argent dégagé par Bruxelles : est-ce équitable ? Va-t-on vers une Europe post Covid-19 à plusieurs vitesses ? Vers une Europe éclatée et une dette-menace pour les générations futures ?

Les invités :

Nathalie Chusseau, professeure d’Economie à l’Université de Lille, membre de la Chaire Transitions Démographiques, Transitions Economiques et Hippolyte d’Albis, membre du Cercle des économistes, directeur de Recherches au CNRS