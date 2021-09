Eurozapping : le gouvernement attaqué en justice en Autriche ; un dessin inédit de Van Gogh

L'État autrichien poursuivi pour sa gestion du Covid-19. En mars 2020, dans une station de ski, au moins 6 000 personnes avaient été contaminées, dont 32 sont décédées. Le gouvernement avait tardé à boucler la zone. La famille d'une victime réclame plus de 100 000 euros de dommages et intérêts. Une quinzaine d'autres plaintes seront examinées dans les prochaines semaines.

L'Italie étend l'obligation vaccinale

L'Italie élargit la vaccination obligatoire à tous les travailleurs. Dès le 15 octobre, il ne sera plus possible de travailler sans pass sanitaire. Il est déjà obligatoire pour les soignants, les enseignants et les étudiants.

Un nouveau Van Gogh aux Pays-Bas. Pour les Journées européennes du Patrimoine, le musée dédié au peintre expose un dessin inédit du maître issu d'une collection privée. Réalisé en 1882, ce paysan usé fait partie des premières œuvres de l'artiste néerlandais.