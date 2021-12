Eurozapping : des restrictions supplémentaires en Espagne et aux Pays-Bas, Lufthansa dans le dur en Allemagne

En Espagne, le masque est de nouveau obligatoire en extérieur. Cette mesure a été prise par le gouvernement pour freiner la très forte hausse des contaminations au Covid-19. 60 000 cas positifs ont été détectés mercredi 22 décembre. "Si tout le monde respecte les règles, il y aura moins de problèmes, et moins de gens sérieusement malades dans les hôpitaux", explique un homme. Le pays a été durement touché par la première vague, mais à ce jour, 90% des plus de 12 ans sont entièrement vaccinés.

Des pertes records pour Lufthansa en 2020

Les Pays-Bas ont également pris des mesures drastiques avec un confinement jusqu’au 14 janvier. Les rues sont désertes et les Néerlandais n’ont pas vraiment le goût à la fête en cette période de Noël. Les magasins non-essentiels, bars, restaurants et cinémas sont fermés. Enfin, en Allemagne, la crise sanitaire a des conséquences sur Lufthansa, première compagnie aérienne d’Europe. Celle-ci a dû annuler 33 000 vols en janvier et février, soit 10% de son programme. La propagation du variant Omicron est en cause. Déjà, l’année passée, l’entreprise avait accusé une perte record de 6,7 milliards d’euros.