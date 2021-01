Eurozapping : début du procès de la mafia calabraise ; corruption au sommet de l'Estonie

Un procès anti-mafia historique en Italie. Un ancien centre d’appels de Calabre a été transformé en bunker, surveillé par des forces armées terrestres et aériennes. 320 inculpés comparaissent pour vols, extorsion de fonds et trafic de drogue. 913 témoins sont attendus. Le procès doit durer un an.

Des repas dans les écoles font scandale

En Estonie, démission du Premier ministre centriste pour corruption. Il a quitté le gouvernement mercredi 13 janvier. Il aurait détourné des fonds de soutien aux entreprises touchées par le coronavirus. La démission fait éclater la coalition au pouvoir. La présidente a quinze jours pour trouver un nouveau chef de gouvernement et éviter des élections anticipées.

Des repas gratuits bien maigres font scandale au Royaume-Uni. Deux carottes, deux bananes ou deux pommes de terre pour dix jours. Depuis que l’école est fermée à cause du coronavirus, ce colis doit remplacer les repas gratuits à la cantine. Le Premier ministre a été choqué. Le fournisseur s’est excusé. Les écoles pourront remplacer ces livraisons par des bons.

