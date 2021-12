États-Unis : quelles mesures sanitaires va annoncer Joe Biden, mardi 21 décembre ?

Aux États-Unis, la situation sanitaire continue de se dégrader. En duplex depuis Washington mardi 21 décembre dans le 19/20 de France 3, le journaliste Lionel Feuerstein rapporte que le pays recense "250 000 nouvelles contaminations par jour", et pourrait en enregister "jusqu’à un million dans les prochaines semaines si rien n’est fait". La prise de parole du président américain, Joe Biden, est donc "très attendue".

Pas de confinement en vue

Selon le journaliste, le chef d’État "ne devrait pas parler de confinement" mais en revanche, "les autorités annoncent la distribution massive et gratuite de près de 500 millions d’autotests pour encourager le dépistage". "1 000 infirmiers et médecins devraient être déployés dans tout le pays pour les centres de vaccination", ajoute Lionel Feuerstein. Il précise qu’à New York, "le maire a prévu pour la troisième dose une prime exceptionnelle de 100 dollars par habitant".