États-Unis : les plages de Floride pleines de monde malgré le coronavirus

Aux États-Unis, les règles de confinement ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre. Parmi les mesures dont le choix revient aux gouvernements locaux, celui de laisser les plages ouvertes ou non. "Ces plages, c'est le symbole de la liberté, une valeur individuelle sacrée ici en Amérique", explique la journaliste Agnès Vahramian, en direct de Tampa, en Floride. L'État a fait le choix de rouvrir ses plages.

Des règles sanitaires loin d'être strictes

"C'est parce que les officiels considèrent que ce n'est pas l'État le plus touché. Et c'est vrai : 1 715 morts pour 22 millions d'habitants. On est très loin des chiffres de New York", poursuit la journaliste. Ces ouvertures ne s'accompagnent pas de mesures sanitaires strictes. Le masque n'est pas obligatoire. "La règle, c'est 1m80, la taille moyenne d'un homme de distance", explique un officier de police qui patrouille sur le sable.

