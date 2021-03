États-Unis : le rythme de la vaccination s’accélère

C’est une accélération nette de la campagne de vaccination aux États-Unis. Cette semaine, le Texas, l’Indiana et la Géorgie vont élargir les injections aux Américains de plus de 18 ans, quelles que soient leurs conditions de santé. Joe Biden a aussi promis, lundi 29 mars, que d’ici le 19 avril, dans moins de trois semaines, 90 % des Américains seront éligibles à la vaccination et qu’en plus, ils auront un site à moins de huit kilomètres de chez eux.

Machine de guerre

C’est une machine de guerre qui s’est mis en place. Joe Biden promet que d’ici juillet, 90 % de la population sera vaccinée grâce aux centres géants qui sont ouverts à travers le pays. Le président américain promet même un retour à la vie quasi-normale pour la fête nationale, le 4 juillet prochain, indique la journaliste de France Télévisions, Agnès Vahramian, depuis Washington mardi 30 mars. Un enjeu symbolique et politique, dans la course à la puissance avec la Chine.