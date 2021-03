DIRECT. Covid-19 : le président du Venezuela propose "du pétrole contre des vaccins", afin de lutter contre la deuxième vague de l'épidémie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Avec la fermeture des bars et restaurants, de nombreuses petites et moyennes entreprises de l'agroalimentaire sont empêchées de travailler. Pour les aider à être visibles à l'étranger, le gouvernement a lancé une vitrine en ligne, Team France Export. On vous en dit plus ici.

: Au Québec, un résident d'Ehpad sur dix est mort pendant la première vague de l'épidémie de Covid-19. C'est presque cinq fois plus que dans la province voisine, l'Ontario. Comment expliquer une telle disparité ? Nous posons la question dans cet article.

: Bonjour, la classe de mon fils est fermée ce matin suite aux nouvelles mesures. J'ai une fille dans le même collège et sa classe est ouverte. Est-ce que ma fille doit se rendre au collège ou est-ce qu'elle doit rester chez nous. Je n'ai pas reçu d'instructions du collège. C'est très flou. Merci pour votre aide et bonne journée.

: La manière dont les morts du Covid-19 sont rapportées diffère d'un pays à l'autre et chez certains, les chiffres particulièrement faibles interrogent. Il y a quelques semaines, je m'étais penchée sur la question de l'impossible décompte des victimes. J'en profite pour vous repartager cet article.

: Le Mexique avait semble-t-il largement sous-estimé le nombre de morts du Covid-19. Selon un rapport officiel, le pays a enregistré 294 287 décès associés à la maladie, à la date du 13 février, soit 69,3% de plus que ceux qui avaient été répertoriés à l'origine pour la même période.

: L'Angleterre entame la deuxième phase de son très progressif plan de déconfinement. A partir d'aujourd'hui, les groupes de six personnes ou bien de deux foyers différents seront autorisés à se réunir en extérieur. Les sportifs amateurs pourront aussi reprendre la pratique du tennis, golf, basket, de la natation ou d'autres sports se déroulant en plein air.

: "La France a de la ressource", lance La Croix. Le journal explore ce matin (et pendant trois semaines) les "atouts" du pays pour faire face à la crise.





: L'Humanité se penche ce matin sur l'épidémie de Covid-19 à l'école. Si Emmanuel Macron assure que "rien n'est décidé" quant à la possible fermeture des établissements scolaires, la semaine qui arrive s'annonce décisive pour sortir le pays de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19.





: "Les 35 milliards sectoriels du plan de relance sont essentiellement attribués aux métiers qui sont, pour l'instant, occupés très majoritairement par des hommes comme les métiers de la transition écologique ou les métiers technologiques."



Alors que la Fondation des femmes vient de publier une étude sur la situation professionnelle des femmes, notamment dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, Sylvie Pierre-Brossolette alerte sur la nécessité de revaloriser les métiers du soin, où les femmes sont très nombreuses.



: Voici un premier point sur l'actualité :



A partir de ce matin, un cas de Covid-19 dans une classe donnera lieu à sa fermeture dans les 19 départements "sous mesures de freinage fortes". Le cas d'un lycée de Drancy, où 22 classes seront fermées demain et où le personnel exerce son droit de retrait, devient le symbole de la situation hors de contrôle dans le département de Seine-Saint-Denis.



La France va récupérer au moins deux millions de doses du vaccin AstraZeneca sur un stock de 29 millions récemment découvert en Italie. Ces doses ont été trouvées lors d'une inspection menée sur un site du groupe pharmaceutique suédo-britannique.



L'examen de la loi Climat et résilience débute aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Hier, entre 44 000 et 110 000 personnes ont manifesté en France pour demander que le texte aille plus loin.





Plus de dix ans après le retentissant scandale du Mediator, un médicament tenu pour responsable de centaines de décès, le tribunal de Paris rend aujourd'hui son jugement à l'encontre des laboratoires Servier et de l'Agence nationale du médicament.