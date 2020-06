États-Unis : Donald Trump veut relancer sa campagne

Bien qu'elle soit encore active, la pandémie de Covid-19 n'est apparemment pas la principale préoccupation de Donald Trump. Le président américain poursuit sa campagne. Il va tenir un meeting à Tulsa (États-Unis). "Toutes les manifestations publiques ont été annulées. Donald Trump convie 20 000 personnes ce soir (samedi 20 juin) à venir l'écouter dans une enceinte fermée", explique la journaliste Agnès Vahramian, en duplex depuis Tulsa.

Pas de masque obligatoire

Les règles contredisent toutes celles de l'administration : les masques ne sont pas obligatoires, il n'y a pas de distanciation sociale. "On nous a pris la température à l'entrée et on nous a demandé de signer une décharge pour ne pas attaquer la campagne de Trump si nous attrapons le Covid (...). Les partisans de Trump pensent que la menace du Covid est largement exagérée et qu'il ne faut pas sacrifier l'économie à la crise sanitaire", précise la journaliste.