États-Unis : Donald Trump appelle à manifester contre le confinement

Regroupés et ne portant ostensiblement aucun masque, ils sont venus défier le confinement de leurs États. Dans un concert de klaxons, du Minnesota au Michigan, de l’Oregon à la Californie, ces Américains ne veulent pas que les autorités leur dictent leur conduite. Beaucoup de ces manifestants sont des soutiens affichés du président Trump et souhaitent rouvrir l’économie au plus vite. Sur les banderoles, des messages chers à la rhétorique très conservatrice : “Les experts ont tort, les emplois sont essentiels, le gouvernement ne l’est pas”, peut-on lire.

Trump voit sa popularité chuter

Mais plusieurs gouverneurs, comme celle du Michigan, personnellement visée par Donald Trump, ont remis les points sur les i, expliquant qu’elle ne rouvrirait son économie que lorsque la science le lui dira. Ces manifestations restent pour l’instant extrêmement minoritaires. Donald Trump avait bénéficié d’un sursaut dans les sondages au début de la crise, mais il voit désormais sa cote de popularité baisser.

