Etats-Unis : des repas à domicile livrés par des drag queens

A Washington aux Etats-Unis, Joseph a décidé d’en mettre plein la vue à son conjoint : il lui offre un repas à domicile, livré par une drag queen. "C’était génial, c’était vraiment surprenant, j’adore", s’extasie ce dernier, visiblement ravi de la surprise. "Ça nous a tellement manqué. (…) J’adore qu’ils amènent la beauté du drag dans nos rues", rapporte son conjoint.

Retrouver un emploi en s'amusant

Jazzmin, la drag queen, est également enchantée. Sa performance lui permet de gagner un peu d’argent. Elle n’avait plus d’emploi durant le confinement et travaille moins à cause du coronavirus. Elle livre désormais pour une brasserie qui vient en aide aux drag queens, chargé(e)s d'assurer les livraisons. Depuis le début de la pandémie, les milieux artistiques ont perdu 2,7 millions d’emplois.