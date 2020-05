Essonne : des élus décident de ne pas rouvrir les écoles le 11 mai

Voici l’histoire de Janvry, un village de l’Essonne, qui ne voulait pas voir revenir ses 70 enfants à l’école. Depuis plus de 40 jours, le maire fait tout ce qu’il peut pour que ses administrés sortent le moins possible. Chaque matin, il livre lui-même le pain et quelques petites courses. Rouvrir l’école lui paraît inenvisageable. "C’est exactement rouvrir la porte de toutes les maisons au virus, puisque les gens iront à l’extérieur bosser, vont ramener le virus chez eux, les gosses le ramener à l’école, et ainsi de suite", argue le maire, Christian Schoettl.



Même décision du côté des parents

"C’est foutre en l’air tout le boulot pour lequel a mis 41 jours à s’engager physiquement", ajoute-t-il. À Janvry, les parents sont sur la même longueur d'onde que le maire. Dans une famille du village, le père est prêt à continuer à faire l’école tout en étant en télétravail.

