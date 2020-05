Espagne : retour à la normal progressif après le confinement

C’était l’un des confinement les plus stricts d’Europe qui a duré 48 jours. Les Espagnols ont enfin retrouvé le droit de faire du sport depuis le samedi 2 mai. L’occasion pour les surfeurs basques de retrouver leur planche, avec l’enthousiasme d’un enfant au premier jour des vacances. "C'est incroyable cette sensation de rentrer dans l’eau après tout ce temps en confinement. C’est super agréable", se réjouit l’un d’entre eux.

Des sorties en fonction de l’âge

À Barcelone, en revanche, difficile de maintenir des distances au milieu d’une forêt de jambes engourdies par deux mois d’inactivité, dans un pays où tout le monde semble s’être découvert une passion pour le sport. Les autorités espagnoles ont prévu des créneaux horaire pour protéger les plus fragiles : en soirée, il est possible de se promener de 20h à 23h pour les moins de 70 ans, la tranche de 19h à 20h étant réservée aux plus âgés.