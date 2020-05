DIRECT. Coronavirus : à partir du 11 mai, 100 millions de masques par semaine seront distribués gratuitement aux professionnels de santé libéraux

Ce qu'il faut savoir

Après des semaines à rester chez soi pour tenter de limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus, une partie de l'Europe commence prudemment à retrouver l'air libre. Alors que les Espagnols ont pu sortir pour faire du sport ou se promener en famille, samedi 2 mai, de premières mesures de déconfinement entrent en vigueur dès lundi dans plusieurs pays. En Espagne, certains petits commerces comme les coiffeurs pourront recevoir des clients individuellement sur rendez-vous, bars et restaurants auront le droit de vendre à emporter, tandis que le masque sera obligatoire dans les transports.

En Italie, ou le travail a commencé à reprendre le 27 avril dans certains secteurs, les Italiens pourront rendre visite à leur famille et se réunir en nombre limité. Les parcs rouvriront, avec maintien de la distanciation sociale.

166 morts en 24 heures, en France. 166 décès supplémentaires en 24 heures sont liés au coronavirus, soit le chiffre le plus bas depuis plusieurs semaines, portant le total à 24 760 depuis le 1er mars, a indiqué le ministère de la Santé. La situation s'améliore aussi lentement dans les services de réanimation et la carte de synthèse préparant le déconfinement après le 11 mai compte plus de départements en vert (qui se préparent à un déconfinement plus large) que la veille : 47 contre 41. Un gros quart nord-est reste dans le rouge (32 départements, égal à la veille). 22 départements sont en orange, une position intermédiaire, contre 28 la veille.

L'état d'urgence prolongé en France. Le gouvernement a décidé de prolonger de deux mois, jusqu'au 24 juillet, l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19 et clarifié un peu le cadre du déconfinement, notamment sur le suivi des malades. Le projet de loi prorogeant l'urgence sanitaire doit être examiné au Sénat lundi et à l'Assemblée nationale mardi en vue d'une adoption définitive dans la semaine.

100 millions de masques par semaine pour les soignants libéraux. A partir du 11 mai, 100 millions de masques par semaine seront distribués gratuitement aux professionnels de santé libéraux afin de leur permettre de reprendre une activité "la plus normale possible" dans le cadre de la levée des mesures de confinement face au coronavirus, déclare le ministre de la Santé Olivier Véran dans une interview au Parisien/Aujourd'hui en France (lien pour abonnés).