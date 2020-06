Espagne : les Français nombreux à passer la frontière espagnole

Dès l’ouverture de la frontière, dimanche 21 juin, les Français ont repris le chemin de l’Espagne. Cela faisait trois mois qu’ils attendaient de franchir la ligne du poste-frontière du Perthus (Pyrénées-Orientales). "On va mettre de l’essence et acheter des cigarettes", commente une Française, qui fera l’aller-retour. Dans l’autre sens, les Espagnols sont beaucoup moins nombreux à vouloir entrer en France.



Le déplacement vaut le coup

Un couple profite de sa liberté retrouvée pour revoir une tante et une cousine. "Ça fait trois mois et demi que je ne les ai pas vues. Alors, j’ai dit : 'On y va, on y va'", souligne la femme. L’ouverture des frontières a également mis fin à la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant en Espagne, mais le masque reste impératif dans les espaces clos. Pas de quoi empêcher les consommateurs de reprendre leurs habitudes. Le prix de "la viande, les produits ménagers et les cigarettes" vaut le déplacement, selon un Français.

