Déconfinement : l’Espagne rouvre ses frontières

Au poste-frontière du Perthus (Pyrénées-Orientales), la circulation reprend peu à peu dimanche 21 juin. Après une centaine de jours de fermeture, l'Espagne rouvre ses frontières. Le premier bénéficiaire de cette évolution est un énorme bureau de tabac situé à quelques kilomètres de la frontière. Pour y entrer, il faut être masqué et respecter les gestes barrières, mais les achats ne sont pas limités. Alors, les clients sont au rendez-vous dimanche matin.



Quatre mois loin de sa femme

Les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants des autres pays de l’espace Schengen peuvent désormais entrer librement en Espagne, sans quatorzaine. Et à l’aéroport de Madrid, c’est le soulagement pour les passagers des premiers avions. "La situation était compliquée, car ma femme vie en Italie et moi en Espagne", explique Alberto Bos, qui n’a pas vu son épouse pendant quatre mois. Une ressortissante italienne fait également part de sa joie de pouvoir enfin rentrer chez elle.