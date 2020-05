Espagne : certaines villes rouvrent les bars et cafés

En France, le déconfinement est mené différemment en fonction des zones vertes ou rouges. C’est également le cas en Espagne, l’un des pays les plus touchés par le Covid-19, avec plus de 26 000 morts. Si Madrid et Barcelone doivent toujours respecter des consignes très strictes, plusieurs villes ont assoupli le confinement. Certains Espagnols ont ainsi pu retrouver le 11 mai l’ambiance des terrasses de café.

Barcelone et Madrid, toujours sous cloche

Les rues de Séville ont retrouvé un peu de leur âme. Les tables plus espacées jonchent à nouveau les terrasses et les serveurs ont revêtu le tablier ainsi que le masque. "Je suis très contente de reprendre le travail. On a quand même été fermés pendant deux mois", raconte une serveuse. Une réouverture très attendue, même si les patrons doivent composer sans les touristes. Les Baléares également reprennent des couleurs. En revanche, les deux plus grandes villes du pays restent sous cloche ; à Barcelone et Madrid, les magasins et restaurants sont fermés depuis 2 mois.

