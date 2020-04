EN IMAGES. La Chine s'est figée quelques minutes pour rendre hommage à ses morts du Covid-19

Cet hommage coïcide avec l'équivalent chinois de la Toussaint, date à laquelle les Chinois vont fleurir les tombes de leurs proches.

Recueillement solennel, drapeaux en berne, distractions annulées : la Chine observe, samedi 4 avril, une journée de deuil national en hommage aux plus de 3 300 personnes mortes du Covid-19 dans le pays le plus peuplé du monde. A 10 heures (heures locales), les sirènes ont résonné sur tout le territoire pendant trois minutes, tandis que les voitures, trains et bateaux ont fait retentir leurs klaxons en signe de respect.

Le président Xi Jinping s'est recueilli avec les autres principaux dirigeants communistes dans le vaste complexe pékinois qui abrite le siège du pouvoir, selon des images de la télévision nationale CCTV.

Des doutes sur le bilan

Les autorités ont fait état en décembre de l'apparition d'un nouveau virus inconnu à Wuhan. Mais les scientifiques n'ont pas immédiatement pris la mesure de sa dangerosité et de sa capacité à se transmettre entre humains. Malgré le confinement imposé à partir de fin janvier à 50 millions d'habitants du centre de la Chine, l'épidémie, qui n'avait alors fait qu'une dizaine de morts, est depuis devenue une pandémie qui a tué près de 60.000 personnes dans le monde.

Le dernier bilan du nouveau coronavirus en Chine est de 81 639 contaminations, dont 3 326 mortelles. Si l'épidémie est désormais jugulée dans le pays, avec uniquement quelques nouveaux cas annoncés chaque jour, la quasi-totalité du fait de personnes venant de l'étranger, de plus en plus de voix s'élèvent pour interroger le nombre de victimes du virus dans le pays.