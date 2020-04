EN IMAGES. Coronavirus : 14 photos surréalistes qui montrent que l'épidémie de Covid-19 a bouleversé le monde

C'est une menace sanitaire inédite, qui menace désormais tous les continents. Pour freiner la propagation de la pandémie, plus de 3,75 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale (48%), sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles.

La pandémie de Covid-19 a pris des proportions encore inimaginables il y a quelques semaines. Partout sur la planète, la même inquiétude et un scénario qui se répète, celui du confinement et des hôpitaux débordés. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a noté que le monde vivait sa "pire crise mondiale depuis que l'ONU a été fondée" il y a 75 ans, évoquant "la combinaison d'une maladie menaçante pour tout le monde et d'un impact économique conduisant à une récession sans précédent dans un passé récent".

Sur le terrain, les conséquences humaines sont déjà dramatiques avec 43 000 morts dans le monde, selon un bilan réalisé par l'AFP mercredi 1er avril. Une situation qui bouleverse le quotidien de milliards de personnes et qui donne lieu à des scènes surréalistes à travers la planète.