En Chine, des usines à l'arrêt en raison de la stratégie "zéro Covid"

La stratégie zéro Covid pèse sur l'économie chinoise. Le forum économique de Bo’ao sur l'île d'Hainan, dans le sud du pays, ouvre ses portes mercredi 20 avril. Un forum qui est l'équivalent de celui de Davos pour l’Asie et qui se déroule sur fond de reprise de l'épidémie de Covid-19 en Chine. L'économie chinoise est en difficulté car elle subit les conséquences des confinements.

Parmi les entreprises en difficulté, il y a les usines du groupe Jianwei. Elles sont installées notamment dans la ville de Shenzen et emploient en temps normal plusieurs dizaines de milliers d’ouvriers, mais avec les mesures de confinement que la Chine a mis en place, la production des téléphones portable se révèle de plus en plus compliquée, voire impossible.

Les usines de ce sous-traitant ne reçoivent plus de pièces détachées. Le patron Jianqian Liang ne peut que constater les dégâts économiques de l’épidémie de Covid-19. "L'impact de l'épidémie se situe principalement au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui est bloquée, explique Jianqian Liang. On a même du importer certaines pièces d’autres pays asiatiques. En raison des restrictions sanitaires, les produits accessoires dont nous avons besoin pour fabriquer les téléphones portables sont en retard. À tel point que nos usines ont dû suspendre temporairement leurs activités."

"J’espère vraiment que l’épidémie va se terminer pour que la production revienne à la normale. Je pense qu’un jour lorsque le virus sera plus faible, nous devrons coexister avec lui." Jianqian Liang, patron de Jianqian Liang à franceinfo

Manière de sous-entendre que la Chine devra un jour accepter de lever sa politique zéro Covid pour vivre avec le virus. Mais ce n’est pas pour demain. Malgré les dégâts économiques, le discours officiel répète que cette stratégie zéro Covid est la seule voie pour la Chine.