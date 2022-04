Covid-19 : la Chine veut vacciner plus de séniors pour sortir de la stratégie "Zéro Covid"

À l’entrée de ce marché de Pékin, le promeneur est accueilli par une annonce diffusée en continu par un haut-parleur : "La Vaccination, la vaccination, venez faire la vaccination. Vous verrez, vous aurez de bons avantages. Pour les seniors de plus de 60 ans, si vous venez vous faire vacciner ici, nous vous offrons des boites de lait. Après un dose, nous vous offrons 200 yuans (30 euros). Avec aussi d’autres cadeaux, du lait et l’huile. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous pouvons livrer le vaccin à votre domicile."

Un doute sur l'efficacité face aux variants

Le sujet du vaccin contre le Covid-19 est sensible en Chine alors que le pays défend toujours sa politique du "Zéro Covid" et que la contestation contre le confinement strict à Shanghai prend de l'ampleur. Ceux qui refusent de se faire vacciner sont plutôt mal vus et préfèrent ne pas s’exprimer. Mais un retraité de 68 ans, qui fait partie des réticents et assume, nous confie : "Je n’en veux pas. Pourquoi je ferais le vaccin ? Peu importe ce que l’on dit, je n’y crois pas. Moi et ma femme nous n’allons pas nous faire vacciner."

"Vous voyez que les gens qui ont été vaccinés ont attrapé quand même le Covid. Et puis ce virus mute toujours. S’il y un nouveau variant, les doses que les gens ont eu ne serviront à rien." Un retraité chinois de 68 ans à franceinfo

Une Pékinoise de 71 ans que nous rencontrons également explique avoir longtemps résisté avant de se faire vacciner il y a quelques jours : "Je viens de faire la première dose, parce que j’ai une maladie chronique aux reins. Mon médecin m’a dit que je devais me faire vacciner, mes enfants me l’ont aussi demandé. Alors finalement, je suis allée le faire".

La Chine veut convaincre les séniors de se vacciner davantage : le reportage de Sébastien Berriot écouter

Les Vaccins à ARN messager interdits en Chine

À cause notamment des séniors, la Chine n’a pas atteint l’immunité collective. Seulement 60% des séniors de plus de 60 ans sont vaccinés contre le covid, alors que la population générale elle est vaccinée, presque de manière totale. La ville de Shanghai a annoncé mardi un bilan de dix morts liées au Covid-19 depuis un mois, conséquence de la pire reprise épidémique qu'ait connu le pays depuis fin 2019. L'efficacité des vaccins est aussi remise en cause.

Pour le professeur Jin Dongyan, l’un des virologues les plus réputés de Hong Kong, la Chine doit accepter d’autres vaccins que les siens, ce qui devrait faciliter un assouplissement des restrictions sanitaires : "La politique 'Zéro covid' n’est pas durable avec le variant Omicron. Nous devons comprendre la réalité, le virus est maintenant si faible qu'une politique à 'Zéro Covid' est inutile, elle ne devrait pas être mise en place. Mais pourquoi on la pratique quand même ? Parce que les seniors en Chine, le groupe le plus vulnérable, n’est pas suffisamment vacciné. On n’a pas encore construit d’immunité collective. Nous disons depuis longtemps que la commercialisation des vaccins importés doit être approuvée le plus rapidement possible."

"Si on se soucie vraiment de la vie et de la santé des gens, on doit approuver les vaccins à ARN messager comme Pfizer et ce dès que possible." Jin Dongyan, virologue chinois à franceinfo

Pékin a autorisé le traitement anti-Covid développé par Pfizer, mais le vaccin du laboratoire américain, lui, n’est toujours pas reconnu en Chine.