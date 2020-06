Ehpad : les règles de visite enfin assouplies, les familles soulagées

Elles attendaient ce jour avec impatience. Dans un Ehpad à Nancy (Meurthe-et-Moselle), les familles se pressent, vendredi 5 juin, pour venir voir leurs proches. Désormais, les visites en chambres sont autorisées. Cela faisait trois mois qu’Odile et Pierre, résidents de l’Ehpad, n’avaient pas vu d’aussi près leur fille, Véronique. Toujours aucun contact physique n’est autorisé, mais après trois mois d’attente, ces retrouvailles étaient inespérées. Pour permettre ces visites en chambres, l’établissement a revu toute son organisation. Charte de bonne conduite à signer à l’entrée, et sens de circulation unique pour les proches au sein des locaux.

1 Ehpad sur 2 présente au moins un cas de Covid-19

Ces nouvelles règles sont inscrites dans un protocole transmis aux Ehpad. Désormais, plus de deux personnes sont autorisées si la visite se déroule à l’extérieur ou dans une pièce dédiée. Les mineurs pourront aussi être accueillis, avec port du masque obligatoire. Chaque directeur d’établissement décide d’appliquer ou non ces mesures. Certains sont plus prudents que d’autre. D’après le ministère de la Santé, en début de semaine, près de la moitié des Ehpad déclarait encore au moins un cas de Covid-19 parmi leurs résidents.







