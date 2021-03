Covid-19 : le gouvernement va recommander "des mesures d'allègement" du protocole sanitaire dans les Ehpad "cette semaine"

Nouveau protocole en vue. Le gouvernement va adresser "cette semaine" aux Ehpad une série de recommandations sanitaires afin d'alléger les contraintes et tenir compte de la progression de la vaccination contre le Covid-19, a fait savoir, mercredi 10 mars, le ministère délégué chargé de l'Autonomie. "Ce sont des recommandations, il n'y a pas d'obligation, car la compétence revient aux directeurs des établissements", a insisté l'entourage de la ministre déléguée Brigitte Bourguignon.

>> Covid-19 : suivez les dernières informations dans notre direct

Le souhait du gouvernement est que "les résidents puissent voir leurs familles quand cela est possible". "Oui, on va alléger les protocoles" car "il y a des mesures d'allégement qui sont vitales et nécessaires", avait déjà déclaré Brigitte Bourguignon, mardi, sur France Inter. Désormais, 87% des résidents des maisons de retraite ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, et 50% bénéficient d'une "couverture maximale" car ils ont reçu une deuxième dose depuis au moins trois semaines, selon elle.

"Que les personnes ne soient plus isolées"

Le nouveau protocole, élaboré après concertation avec des scientifiques et des spécialistes d'éthique, portera notamment sur les modalités d'organisation des visites, des sorties ou des animations dans les établissements. "Nous voulons que toute cette vie-là reprenne, que les personnes ne soient plus isolées dans leur chambre, mais qu'elles aillent dans les lieux collectifs de l'établissement", a encore dit la ministre.

️ « Des mesures d'allégement, concertées avec les scientifiques et les éthiciens, vont être adressées aux #EHPAD dès la fin de la semaine. »



✅ Elles concernent les visites, les sorties et les actions collectives des résidents.

❌ Je ne veux plus de plexiglass dans les #EHPAD. pic.twitter.com/2zsRwlgswm — Brigitte Bourguignon (@BrigBourguignon) March 9, 2021

L'ancienne députée du Nord a exprimé le souhait que les directions des Ehpad suppriment les parois en plexiglas qui séparent parfois les résidents de leurs familles lors des visites. "Je ne veux plus de plexiglas, c'est épouvantable. J'ai entendu trop de choses là-dessus, de personnes qui sont sourdes, qui ont besoin de toucher pour se comprendre, on ne peut pas continuer à entendre ça, il faut en tenir compte."